Alors que la prolongation de contrat de Robert Lewandowski est à la traîne, le Bayern Munich serait prêt à lancer les grandes manœuvres pour un gros dossier. L’élu en Bavière serait Sadio Mané. Tout comme l’attaquant polonais, le champion d’Afrique avec le Sénégal arrive en fin de contrat avec Liverpool en 2023 et les discussions pour un nouveau bail avec les Reds sont compliquées.

Selon les informations de Sky Sport et de son journaliste Florian Plettenberg, la direction du Bayern Munich, à sa tête Hasan Salihamidžić, fait de Sadio Mané sa priorité pour le prochain mercato estival. Le dirigeant bavarois aurait même déjà rencontré l’agent du joueur de 30 ans. Cependant, aucune négociation entre les deux clubs (Bayern Munich et Liverpool) n’aurait encore eu lieu.

La même source ajoute qu’alors que le contrat de Serge Gnabry arrive également à son terme en 2023 et que l’Allemand est peu susceptible de prolonger, le Bayern Munich envisagerait un échange pour s’attacher les services de Sadio Mané. En termes de salaires, aucun problème puisque les Bavarois seraient prêts à payer. Mané perçoit un peu plus de 6 millions d’euros à Liverpool.

🚨Exclusive News Sadio #Mané: #Salihamidzic wants him! He is the desired „statement transfer“ in summer! No negotiations between Bayern & #LFC so far. HS met his agent over the weekend. Mané was a topic. Talks about a contract extension between LFC & Mané difficult. @SkySports 🇸🇳

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 9, 2022