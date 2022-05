Dans la poule B, USPA, leader invaincu (6V, 1 N) et disposant de la meilleure attaque (43 buts) et la meilleure défense (2 buts encaissés) du groupe, est devenu champion avant terme, après sa victoire écrasante face au Lycée Ameth Fall (3-0), grâce à Khardiata Samb (doublé) et Hap satou Malado Diallo, 3ème meilleure buteuse du Championnat, à égalité avec Coumba Sylla Mbodji de Dorades (8 buts). Les leaders des poules A et B disputent la finale pour le titre.