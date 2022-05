PUBLICITÉ

La 11ème journée des courses hippique a vécu dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès. Médina a remporté la course phare, tandis qu’El Capo s’est offert une 5ème victoire.

Monté par le jockey Mohamed Gadiaga, Médina s’est détaché dans les 500 derniers mètres pour s’imposer en 3’07. Avec ce second succès, il égale Major 2ème et Expert 4ème et remporte 800.000 FCFA.

Laissé au repos depuis la 7ème journée, El Capo a brillamment marqué son retour. Avec un adversaire comme Khatim, il fallait sortir le grand jeu. Ces deux concurrents se sont accrochés sur la piste de virage en virage. Mais, sous les coups de cravache du jockey Fallou Diop, El Capo a augmenté sa vitesse pour filer tout droit vers la ligne d’arrivée.

PUBLICITÉ

Avec cette 5ème victoire, El Capo dicte vraiment sa loi dans ce groupe 3. Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 15 mai pour la première course classique de la saison, dotée du Grand Prix de la LONASE.

Avec Stades