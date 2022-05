Absent des terrains depuis plus de deux mois, le gardien sénégalais fait son grand retour avec Queens Park Rangers samedi.

Comme indiqué récemment, Seny Dieng va bien rejouer avant la fin de saison ! Tenu éloigné des terrains lors des deux derniers mois en raison d’une blessure aux quadriceps, le portier international sénégalais est titulaire dans les rangs de Queens Park Rangers ce samedi face à Swansea, lors de la dernière journée de Championship.

Le champion d’Afrique n’avait plus été inclus dans le groupe de Mark Warburton depuis le 26 février dernier, le jour de son dernier match. Depuis, il a raté onze rencontres de Championnat et a vu son équipe manquer l’occasion de se qualifier pour les Play-offs d’accession en Premier League. Avec lui, QPR essaiera de bien finir.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

Our final starting XI of the season. #QPR | #SWAQPR pic.twitter.com/fLkgDbWdnI

— QPR FC (@QPR) May 7, 2022