Rien n’est perdu mais Liverpool a fait un pas en arrière dans la course au titre en faisant match nul (1-1) face à Tottenham ce samedi soir.

Pour le compte de la 35e journée de Premier League, Liverpool accueillait Tottenham. Les hommes de Jurgen Klopp devaient l’emporter afin de garder Manchester City sous pression dans la course au titre. Mais au bout de 90 minutes de haut vol, les deux formations se sont quittées sur un score de parité.

Après une première période sans buts, mais animée et marquée par un poteau de chaque côté, les Spurs ouvraient le score. Heung-Min Son (56e) profitait d’un excellent centre de Sessegnon pour conclure.

Luis Diaz (74e) égalisait avec de la réussite, d’une frappe contrée par Rodrigo Bentancur. Malgré d’autres occasions de part et d’autre, la partie se terminait sur un nul, Liverpool perd des plumes, ce qui pourrait profiter à Manchester City demain face à Newcastle.

