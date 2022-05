PUBLICITÉ

Diambars a accueilli Linguere ce soir pour la 21ème journée de la Ligue 1 Sénégalise. Le duel qui s’est joué au stade Fodé Wade a vu le succès de Diambars, revanchard après le match aller perdu face à cette même formation (1-0). Les Académiciens se sont imposés aux Saint-Louisienssur le score de trois buts à zéro grâce au triplé de Maleye Diagne.

La rencontre s’est pliée dès la première période où les trois buts de Maleye Diagne ont été inscrits. L’attaquant du club de Saly ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (12′), avant de sceller le sort de Linguere en voyant double sur penalty (27′) puis triple (40′). Bien qu’avec quelques occasions de part et d’autre, la deuxième période a été plus calme en termes de réalisation et le score va rester inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce deuxième succès de rang, Diambars s’installe provisoirement à la 5ème place du classement en attendant la suite de la journée demain dimanche. Quant à la Linguère, le club de Saint-Louis regrèsse de 2 places et se retrouve à la 7ème position.

