PUBLICITÉ

AS Douanes inflige à Casa Sports sa deuxième défaite en s’imposant sur le score de deux buts à un.

Le leader de la première division sénégalaise, Casa Sports, a chuté ce soir au stade Ibrahima Boye où il s’est déplacé pour disputer la 21ème journée de Ligue 1 face à l’AS Douanes. Ce dernier, battu à l’aller sur le score de deux buts à 1, a pris sa revanche aujourd’hui et sur le même score, grâce à un doublé de Pape Latyr.

Pourtant, c’est le Casa Sports qui menait les débats à la pause avec l’ouverture du score de Lamin Jarju (37′) juste avant de rejoindre les vestiaires. En deuxième période, les Gabelous plus entreprenants parviennent à décrocher l’égalisation à la 71ème minute par Pape Latyr qui va inscrire six minutes plus tard le but de la victoire.

PUBLICITÉ

Une belle victoire de l’AS Douanes qui renoue avec le succès et s’adjuge provisoirement la 4ème place qu’occupait Guédiawaye. L’équipe adverse, Casa, garde son fauteuil de leader malgré cette deuxième défaite de la saison et reste à 5 longueurs de Génération Foot (2ème, 34 points) qui a été tenu en échec par l’US Gorée.

Nous venons de concéder notre deuxième défaite de la saison mais nous sommes toujours en tête du classement. Le travail continue jusqu’au bout. Rendez-vous le week-end prochain. #ALLEZCASA pic.twitter.com/Hd8ksUBHHb — Casa Sports (@CasaSportsSC) May 7, 2022

wiwsport.com