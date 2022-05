PUBLICITÉ

La dernière ronde des Championnats du monde de jeu de dames par équipes à cadence normale a livré ses résultats, hier, à Antalya, en Turquie. Le Sénégal est vice-champion du monde, derrière les Pays-Bas. Les damistes sénégalais, au pied du podium avant cette dernière journée, vont jouer les parties semi-rapides et blitz ce week-end.

Après avoir assuré une cinquième victoire face à la Lettonie et comptabilisé 4 matchs nuls, le Sénégal a arraché le titre de vice champion du monde de jeu de dames. Hier, les Lions damistes ont renoué avec la victoire face à la Lettonie, sur un score de 4-2, après avoir compromis leur chance de se hisser sur la plus haute marche du podium en annulant contre la France, jeudi.

Le Grand Maître international (GMI) Ndiaga Samb et Cie se sont rachetés en damant le pion aux Lettons. Le GMI Bassirou Bâ a pris le meilleur sur Renards Helfrekts, là où le GMI Ndiaga Samb et le Maître international (MI) Modou Seck ont annulé respectivement contre Gunars Grisbuska et Ricards Osite. Une belle prouesse collective saluée par le président de la Fédération sénégalaise de Jeu de Dames (FSJD), Adama Guèye. « C’est un très bon résultat. Nous occupons la deuxième place des Championnats pour la compétition majeure de 1h30′ à 45 coups ».

Selon le dirigeant, « cette performance montre le poids du pays en matière de jeu de dames ». Le choc au sommet, qui était décisif pour le titre suprême, a été remporté par les Néerlandais devant les Français, sur un score de 4-2. La Lituanie, 3ème au classement général, a concédé le nul (3-3) face au Cameroun, champion d’Afrique en titre par équipes. Le Championnat du monde semi-rapide de 15 minutes se joue ce samedi, avant le blitz de 3 minutes dimanche.

Classement final après 9 rondes

1er Pays-Bas (16 pas),

2eme Sénégal (14 pts+25),

3ème France (14 pts +24),

4ème Lituanie (13 pts),

5ème Cameroun (10 pts),

6ème Lettonie (9 pts),

7ème Cuba (5 pts),

8eme Pologne (4 pts),

9ème Azerbaïdjan (3 pts),

10ème Italie (2 pts).

Stades