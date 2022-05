La FIFA a rendu son verdict et confirmé que le match des barrages retour Algérie – Cameroun ne sera pas rejoué, après le retour déposé par la fédération algérienne.

Officiellement, l’Algérie ne jouera pas la Coupe du Monde 2022. En revanche, le Cameroun sera bel et bien présent au Qatar l’hiver prochain. Après plusieurs semaines, la FIFA a fini par examiner le recours déposé par la Fédération Algérienne de Football (FAF). L’instance faitière du football mondial a rendu un verdict en faveur du Cameroun et de l’arbitre gambien Bakary Gassama, qui aurait influencer sur le résultat qui a provoqué l’élimination des Fennecs.

PUBLICITÉ

« Nous regrettons, que selon vos appréciations, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux Lois du Jeu et du protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », a expliqué la FIFA dans sa réponse.

wiwsport.com