Actuellement premier du Championnat, le Casa Sports continue sa course à distance avec ses principaux rivaux pour le titre. Puisque cette saison, les statistiques sont bien pour le Club du Sud du Sénégal.

Solide ! Sachant que le Championnat de Première Division du Sénégal est souvent très homogène, c’est le mot à utiliser pour qualifier, jusque-là, la saison du Casa Sports de Ziguinchor. Dans presque tous les domaines et aspects pour prétendre gagner la Ligue 1, les hommes d’Ansoumana Diadhiou surclassent leurs adversaires et se dirigent vers la couronne qu’ils n’ont plus soulevée depuis 2012.

39 : Après son écrasante victoire face à l’AS Pikine lors de la dernière journée (3-0), le Casa Sports pointe à la première place avec ce nombre de points (39) après 20 journées de Championnat. Il est sur une série de six victoires sur ses huit derniers matchs. Les Vert et Blanc s’affirment comme de futurs champions en creusant l’écart week-end après week-end face à des adversaires qui ne suivent nullement pas le rythme.

22 : C’est le nombre de buts marqués par le Casa Sports après ses 20 matchs de Championnat. Ce n’est pas la meilleure attaque puisque Génération Foot en a inscrit 26 et le Jaraaf 23, mais l’équipe ziguinchoroise sait faire du mal à ses adversaires grâce sur son secteur offensif. Ce, avec notamment le duo Raymond Diémé Ndour – Lamin Jarju. Le premier auteur de 6 buts et le second auteur de 4 passes décisives cette saison.

11 : C’est le nombre de matchs terminés sans encaisser de buts. Un chiffre plutôt impressionnant si on pense qu’auparavant toutes les équipes étaient capables de faire trembler les filets de leurs adversaires, alors que le Casa Sports a déjà disputé 24 rencontres. Grâce à cela, il ne suffit souvent que d’un but pour repartir du terrain avec les trois points. Justement, le Casa a gagné cinq rencontres cette saison avec le score de 1-0.

10 : C’est le nombre de buts encaissés par le Casa Sports. Seule La Linguère de Saint-Louis, cinquième, en prend moins avec neuf buts encaissés. Ainsi, les hommes d’Ansoumana Diadhiou surclassent leurs principaux adversaires dans la course au titre. Respectivement deuxième et troisième du Championnat, Génération Foot et le Jaraaf ont pris 16 buts, alors que le Guédiawaye FC (4e) a encaissé 22, soit la 2e pire défense.

06 : C’est le nombre de points d’avance que compte le Casa Sports sur ses premiers poursuivants. Une avance assez confortable à six journées de la fin d’autant plus que Génération Foot ou encore le Jaraaf, qui semblent être les seules autres équipes à l’affût pour le titre, trébuchent souvent. Mais attention, les Vert et Blanc de la Médina n’ont pas dit leur dernier mot surtout qu’ils sont les seuls à avoir encore battu le Casa Sports cette saison.

00 : C’est le nombre de défaite subie par le Casa Sports à domicile cette saison. En 10 matchs au Stade Aline Sitoé Diatta, Lamin Jarju et ses coéquipiers ont signé six victoires et quatre nuls, soit 22 points pris sur 30 possibles. Une donnée importante dans la course au titre d’autant plus encore que le Casa Sports est capable d’aller chercher un bon résultat loin de ses bases avec 4 victoires, 5 nuls et une défaite à l’extérieur.

Le seul obstacle que pourrait (peut-être ?) rencontrer le Casa Sports sur son chemin se nomme Jaraaf, l’un de ses éternels rivaux sur la scène nationale. Comme indiqué antérieurement, les hommes de Cheikh Gueye ont été, jusque-là, les seuls à réussir à dompter ceux d’Ansou Diadhiou, lorsqu’ils se sont imposés (1-0) au Stade Iba Mar Diop, lors de la 16e journée. Mais en poursuivant ce rythme, seul le Casa Sports pourrait empêcher au Casa Sports de décrocher son deuxième titre de Champion du Sénégal.

