Le sélectionneur de l’équipe nationale locale, Pape Bouna Thiaw, a publié une liste de 28 joueurs convoqués à prendre part au second stage en vue des prochaines échéances. Une nouvelle liste où figure les trois gardiens de buts, convoqués la dernière fois.

Avec la présence des défenseurs Jean Rémi Bocandé (Jaraaf) et Amadou Ndiaye (AS Pikine) ainsi que le milieu offensif de Guédiawaye Fc, Mahmoud Diallo. Le meilleur buteur de la Ligue 2, Alassane Ndiaye de la Renaissance, est également dans le groupe. Cette sélection prépare les éliminatoires du CHAN Algérie 2023.

Liste des 28 joueurs

Gardiens : Alioune Badara Faty (Casa Sports), Landing Badji (AS Pikine), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré Cœur)

Défenseurs : Jean Rémi Bocandé (Jaraaf), Amadou Ndiaye (AS Pikine), Alfred Ndiaye (US Ouakam), Malickou Ndoye (Teungueth FC), Abdoulaye Diédhiou (Casa Sports), Sadibou Sané (Génération Foot), Baye A. Mbaye (CNEPS Excellence), Babacar Ndong (Stade de Mbour)

Milieux : Ousmane Kane (AS Douanes), Mamadou Seck (Teungueth FC), Alassane Faye (Casa Sports), Abdou Seydi (Casa Sports), Abdoulaye Faty (Mbour Petite Côte), Mahmoud Diallo (Guédiawaye FC), Serigne Saliou Gueye (US Ouakam), Ousmane Sarr (Amitié FC)

Attaquants : Mamadou Coly (US Gorée), El Hadji Latyr Ndiaye (AS Douanes), Saliou Ndiaye (Dakar Sacré Cœur), Moussa Marone (Guédiawaye FC), Saliou Gueye (AS Douanes), Maleye Diagne (Diambars FC), Alassane Ndiaye (Renaissance), Babacar Gueye Sène (Linguère)