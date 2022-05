Il avait rejoint la franchise d’Atlanta au mois d’août passé pour combler des absences dans le secteur des centres. En fin de contrat, Gorgui Dieng pourrait changer de club.

Pour la prochaine saison, des changements sont attendus dans l’effectif d’Atlanta. Le directeur général et président d’Atlanta Hawks, Travis Schlenk a annoncé un remue-ménage dans l’équipe. « On essaie toujours d’améliorer le roster. L’été dernier, on avait beaucoup de joueurs sous contrat, avec des accords portant sur plusieurs années. Cette année, on a un peu plus de free agents, donc il y aura sans doute davantage de turnover. La NBA fonctionne comme ça. Le changement, c’est la seule constante de la ligue. Je pense que oui, entre l’été dernier et cette année, il va y avoir plus de changements cet été » rapporte BasketUsa.

Des joueurs comme Delon Wright, Lou Williams, et Gorgui Dieng arrivent en fin de contrat. Le pivot sénégalais pourrait ne pas poursuivre l’aventure chez les Hawks informe Soarindownsouth, n’ayant pu s’imposer dans la rotation des Hawks, pour remplacer Capella ou encore Onyeke.

Il avait signé pour un contrat d’une saison où il a disputé 44 matchs, en commençant trois d’entre eux. Il a récolté en moyenne 3,5 points, 2,8 rebonds et 0,8 passes décisives en 8,4 minutes par match. Une autre franchise serait sans doute intéressée par le joueur pour une 10e saison en NBA.

wiwsport.com