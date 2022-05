En lice sur trois compétitions pour remporter le quadruple historique pour un club anglais, Liverpool ne compte pas disperser sa troupe. Notamment sur la question des contrats des stars des clubs qui arrivent bientôt à terme.

Les représentants de Sadio Mane ont été informés par Liverpool qu’ils devront attendre l’été pour une nouvelle offre de contrat informe 90min. Le contrat du joueur de 30 ans qui porte les succès des Reds en Premier League comme en ligue des champions va prendre fin en 2023. Jusqu’ici, il n’a pas encore reçu d’offre de renouvellement de la part de Liverpool. Une offre devrait cependant arriver dans les mois à venir, une fois la saison de Liverpool terminée affirme notre source.

Tout comme Mohamed Salah, Sadio Mané aussi chercherait aussi à obtenir une augmentation de salaire pour rester à Liverpool. Les propriétaires du club Fenway Sports Group n’ont jusqu’à présent pas été disposés à répondre aux demandes de Salah, et il reste à voir dans quelle mesure ils seront disposés à négocier avec Mane rapporte le site anglais. Il précise toutefois que malgré l’arrivée de Luis Diaz qui a réussi une bonne intégration dans l’effectif, Klopp insiste sur le fait qu’il veut que Salah et Mane restent à long terme, mais il laisse les pourparlers au FSG et à ceux qui sont au-dessus de lui.

