Les attaquants de l’équipe nationale béninoise ont réagi au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023. Ils joueront leur premier match au stade Abdoulaye-Wade à Diamniadio. Les Ecureuils ont partagé leurs impressions et confessions sur leurs adversaires dans cette vidéo.

En 2019, le Sénégal lui avait barré la route lors des quarts de finale de la CAN (1-0). Les deux équipes se retrouvent pour les éliminatoires de l’édition 2023. Deux tickets sont en jeu pour les poules notamment le groupe L où le Sénégal et le Bénin vont aussi rivaliser avec le Mozambique et le Rwanda.

PUBLICITÉ

Décrocher la qualification très tôt

C’est l’avis de l’attaquant du Stade Brestois, Steve Mounié. « C’est un groupe homogène. Face au champion d’Afrique, ce ne sera pas une mince affaire. C’est une équipe talentueuse et il ne sera pas facile de leur prendre des points. Ce sera un plaisir de jouer dans le nouveau stade de Dakar. Le plus important est de jouer match après match, d’être concentré du premier au dernier match. Et même si on est dans les bons rails, il faut tuer la qualification le plus rapidement possible. Les dernières journées à l’extérieur nous ont fait défaut dans le passé. Et on n’a pas envie que cela se reproduise ».

Faire oublier notre dernière campagne

Le Bénin n’a pas participé à la CAN 2021 au Cameroun. Il a perdu la bataille du dernier ticket qualificatif face à la Sierra Leone (0-1). Comme par hasard, ça se joue encore dans le groupe L. Cette fois-ci, il ne faut pas répéter les erreurs du passé selon l’attaquant Michael Poté qui évolue en deuxième division turque.

« La qualité des équipes africaines a beaucoup évolué donc ce ne sera pas évident. En plus, on se trouve dans la poule de l’équipe championne d’Afrique dont on parle partout, c’est mérité. C’est un beau challenge pour nous. Commencer d’une belle manière en faisant oublier notre dernière campagne qui est toujours à travers de la gorge. Il ne faut pas aussi sous-estimer les autres équipes… Il faut toujours gêner et on a les armes pour réussir cela ».

Ce qu’un joueur sénégalais m’a dit …

Contrairement à Mounié et Poté, Désiré Segbe Azankpo n’avait pas joué le palpitant Sénégal v Bénin en 2019. L’attaquant de l’USL Dunkerque

« C’est une poule compliquée autant contre le champion d’Afrique le Sénégal, la Mozambique qui a récemment créé des problèmes à la Côte d’Ivoire à la CAN mais aussi le Rwanda qui n’a pas de grosses stars mais qui joue avec le cœur à notre image un peu. Ce sera compliqué mais on a toutes nos chances de se qualifier. Juste avant le tirage au sort, j’étais au téléphone avec un joueur sénégalais qui m’a dit je serais heureux de jouer contre toi mais crois moi le Bénin est la dernière équipe que j’aimerais jouer parce que vous êtes trop compliqués à jouer. Je crois que cela en dit long ».

wiwsport.com