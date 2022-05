Le ministre des Sports, Matar Ba, a lancé ce jeudi les travaux de réhabilitation du stade Alboury Ndiaye de Louga d’un coût de près de 2 milliards de francs Cfa.

Les travaux qui entrent dans le cadre du projet d’assistance technique à l’entretien de huit stades régionaux, sont entièrement financés par la République Populaire du Chine. Les travaux de réhabilitation d’une durée d’exécution de 36 mois, soit trois ans, vont concerner la réparation des projecteurs, de la sonorisation, de la pelouse synthétique, des tableaux magnétiques, de même que la fourniture de filets et de matériels d’entretien. Le programme cible également la formation des personnels préposés à l’entretien et à la maintenance.

En plus du stade Alboury Ndiaye de Louga, ceux d’Alassane Djigo de Pikine, Massène Sène de Fatick, Caroline Faye de Mbour, Mawade Wade de Saint-Louis et des stades régionaux de Matam, de Kolda et de Tambacounda vont bénéficier du projet. À Louga, le ministre des Sports a procédé au lancement des travaux en présence de l’adjointe du gouverneur chargée des Affaires administrative, du président du conseil départemental de Louga, du représentant de l’Ambassade de Chine.

Il a également fait part de la volonté de l’Etat d’ériger une deuxième tribune de 2 000 places au stade Alboury Ndiaye d’ici à l’année prochaine. Le stade Alboury Ndiaye a été inauguré en avril 1982. Il a une capacité d’accueil de 3000 places. En plus de cette réfection, Matar Ba a promis de tout faire pour la réhabilitation du stade Wattel, l’autre infrastructure sportive située au quartier Keur Serigne Louga.

« Nous nous battrons pour la réalisation de ce projet. En plus d’être une ville sport, la population lougatoise augmente et il y a beaucoup de jeunes sportifs. Il faut donc que nous multipliions les infrastructures sportives« , a-t-il soutenu.

APS