Alors que son contrat au Stade Saint-Symphorien arrive à échéance en juin, Opa Nguette connaît une fin d’histoire mouvementée dans un FC Metz au bord du gouffre.

Mercredi soir, le FC Metz disputait un match super important en Championnat de Ligue 1 de France face au FC Lorient. Respectivement lanterne rouge et 15e au classement, les deux formations se battent pour évoluer dans l’élite la saison prochaine. Si les Merlus ont pris de l’avance sur les places relégables, ils ont bien profité de la déprime messine pour l’emporter sur la plus petite des marges dans les tous derniers instants de la rencontre (0-1).

Ainsi, les Grenats ont vécu une nouvelle triste soirée et voient la porte de la relégation grandement s’ouvrir. Pire, au cours de cette rencontre, s’est produite une séquence pour le moins cocasse avec un remplaçant remplacé. C’est Opa Nguette, messin depuis juillet 2016, qui s’est offert de cette terrible image. Alors qu’il venait de fouler la pelouse du Moustoir (73e), l’ailier international sénégalais est vite retourné sur le banc des remplaçants (84e).

Ligue 1 : Plié par Lorient, Metz s’avance résolument vers la relégation https://t.co/v5QICZOfH8 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) April 20, 2022

De la frustration … Les supporters s’indignent contre Nguette

Une telle scène, ce n’est pas nouveau avec Frédéric Antonetti. Souvenez-vous, c’était lors de la toute 1ère journée de Ligue 1 cette saison face à Lille au Stade Saint-Symphorien, l’entraîneur messin avait sorti Lenny Joseph quelques minutes après son entrée en jeu. La raison ? Le jeune joueur de 21 ans était à l’origine de la perte de balle sur l’action qui avait permis au LOSC de revenir à 3-2, avant que les deux équipes ne se quittent sur un spectaculaire 3-3.

Pour Opa Nguette, c’était sans doute moins que ça, même si d’autres pourraient voir le contraire. Si l’ancien joueur de Valenciennes subit le coût de ses prestations décevantes et de sa nonchalance depuis son retour de blessure en septembre 2021, un contrôle loupé et un carton jaune reçu à la 84e minute après un pied trop haut sur le défenseur du FC Lorient, Leo Petrot, ont précipité son remplacement au profit justement de … Lenny Joseph.

Un départ acté ?

Parcouru par nos soins, France Bleu fait savoir que ce coaching n’aurait pas du tout été du goût d’Opa Nguette, qui l’aurait même fait savoir. L’ailier de 27 ans aurait été même prêt à aller au contact du rugueux Antonetti avant que l’adjoint Benoît Tavenot ne le retienne par ses propres bras. Ce n’est pas tout. Sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, plusieurs supporters du FC Metz se sont indignés contre le Sénégalais sous le tweet indiquant son remplacement.

#FCLFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ 85' – 🔁 Double changement messin. Nguette et De Préville sortent. Mafouta et Joseph entrent en jeu pour ces dernières minutes. 0⃣ – 0⃣ — Fc Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2022

Depuis son arrivée au FC Metz l’été 2016 en provenance de Valenciennes, Opa Nguette, l’un sinon le Sénégalais ayant le plus duré avec le Club à la Croix de Lorraine, a connu une réussite plutôt bonne malgré les nombreux pépins physiques. Avec 163 matchs en jambes, il aura marqué 20 buts et délivré 10 passes décisives. Mais à un peu plus de deux mois de la fin de son contrat, additionnée avec l’épisode de la relégation très probable pour Metz et de son comportement reprochable, les carottes semblent cuites quant à son avenir en Grenat. Un départ libre en fin de saison est-il inéluctable ?

