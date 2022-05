Pour bien préparer la Coupe du Monde, l’Equateur a décrocher une série de matchs amicaux. Le Nigeria et la Tunisie seront notamment au menu.

La Tri veut être très prête pour le Sénégal, le Qatar et les Pays Bas. Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2022, l’Equateur jouera plusieurs matchs amicaux, et pas contre n’importe quels adversaires. En effet, la Fédération Equatorienne de Football (FEF) a dénicher un nombre six adversaires venant des cinq continents.

Si le Sénégal, par exemple, devrait jouer dans les qualifications à la CAN 2023 en juin, les hommes de Gustavo Alfaro affronteront au même mois le Mexique, le Nigeria et la Tunisie, aux Etats-Unis. Puis, en septembre, ils feront face au Japon, à l’Arabie Saoudite en Europe, et en novembre ce sera contre la Croatie, à Abu Dhabi.

Quoi de mieux alors pour bien préparer la Coupe du Monde ? Logée dans le Groupe A, l’Equateur partage la poule avec le Qatar, les Pays Bas et le Sénégal. Enner Valencia et ses coéquipiers affronteront tour à tour le pays hôte, le 21 novembre, les Oranje, le 25 novembre, avant de finir par le duel face aux Lions, le 29 novembre.

wiwsport.com