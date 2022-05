Mené en première période, l’OM a fini par battre Nantes ce mercredi soir (3-2). Un succès important pour le Club olympien dans la course à la Ligue des Champions mais aussi une victoire qui renvoie le sacre du PSG.

Malgré sa nette victoire 3 à 0 sur la pelouse du SCO Angers, le Paris Saint-Germain attendra avant de gagner son dixième titre de Champion de France. Pour cause son dauphin, l’Olympique de Marseille, a battu le FC Nantes (3-2) alors que les Parisiens avaient en même temps besoin d‘une contre-performances de leurs plus grands rivaux qu’ils ont battus dimanche dernier.

Au Vélodrome, à l’occasion de cette 33e journée, les hommes de Jorge Sampaoli ont renversé les Canaries après avoir été menés au bout des 45 premières minutes. Sur penalty à la 39e et à la 55e, Dimitri Payet a répondu à Andrei Girotto (26e) et Marcus Coco (41e). Puis, Amine Harit, qui respire une belle forme ces derniers temps, a offert la victoire aux siens à la 75e.

Si les espoirs d’aller rattraper le Paris Saint-Germain sont très nuls, l’Olympique de Marseille peut se contenter d’avoir retarder le sacre à son rival ce mercredi mais surtout d’avoir consolider sa deuxième place. Avec ce succès, Pape Gueye, Bamba Dieng et leurs partenaires comptent désormais six points d’avance sur Rennes (5e), Strasbourg (4e) et Monaco 5e).

⏱ 90’ | #OMFCN 3️⃣-2️⃣ 𝑭𝑰𝑵 𝑫𝑼 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 ! 🤯 Après avoir été menés deux fois au score, nos Olympiens s’imposent 3️⃣-2️⃣ grâce à des buts de @dimpayet17 et @Amine_000 🔵⚪️ pic.twitter.com/TDJk8jE4kL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 20, 2022

