L’unique buteur de la rencontre entre West Ham et Liverpool, le champion d’Afrique avec le Sénégal est revenu à hauteur de son coéquipier de Liverpool Diego Jota , à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Premier League cette saison, avec 12 buts. Seul Mohamed Salah, 19 réalisations, fait mieux que les deux joueurs des Reds. Avec 12 pions et une passe décisive au compteur, la star sénégalaise a dépassé son total but enregistré lors de la saison précédente (11). Dans une bonne dynamique depuis son sacre en Coup d’Afrique des nations, Sadio Mané à 11 journées de la fin, peut espérer titiller l’actuel meilleur artificier du championnat, son coequipier, Mohamed Salah.