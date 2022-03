Hier samedi, les Reds de Liverpool ont signé une sixième victoire consécutive en Premier League en s’imposant contre West Ham (1-0), lors de la 28e journée. Avec ce succès obtenu grâce à une réalisation de Sadio Mané, les joueurs de Klopp reviennent à trois longueurs de Manchester City, qui reçoit son voisin United ce dimanche. Le technicien allemand est revenu sur la prestation de ses joueurs.

Grâce au douzième but de Sadio Mané cette saison en championnat, les Reds recollent à trois points des Citizens avant d’assister au derby de Manchester dimanche. Le champion d’Afrique, qui a disputé toute la partie, a été félicité par son coach qui a souligné sa bonne prestation.

« C’était un match étrange, mais j’ai vu beaucoup de performances individuelles de haut niveau ce soir et Sadio en faisait partie. Il a joué un très bon match, a marqué le but et était vraiment difficile à défendre », a déclaré Jurgen Klopp à Sky Sports. Avant de signaler le manque d’inspiration de certains de ses joueurs qui ont mal négocié certaines occasions franches. « Mais encore une fois, nous n’avons pas tiré le meilleur parti des situations que nous avons eues. Nous nous sommes un peu précipités et nous n’avons pas fini, nous n’avons pas passé le ballon, toutes ces sortes de choses », a-t-il ajouté.

