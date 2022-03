La première journée de la Basketball Africa League s’est poursuivi ce dimanche. Cité parmi les favoris, l’AS Salé a raté son entrée face au novice rwandais, le REG. Alors que l’US Monastir s’est arraché du CFB-Beira.

Le Rwanda Energy Group a décroché sa première victoire dés son baptême du feu. Il a battu l’AS Salé (91-87). Le club marocain qui avait pris une petite avance lors du premier round (27-25), n’a pas réussi à faire mieux à la pause (21-21). Le REG n’a pas raté l’occasion de renverser la tendance avec l’appui de Cleveland Thomas Jr. (MVP du match) avec 26 points, 7 passes décisives, 4 rebonds. Le club de Kigali a pris les devants avec un 26-22, il a gardé le rythme jusqu’au dernier quart temps (19-17).

« La clé de notre victoire ce soir a été notre défensive. Une fois que nous avons commencé à limiter leurs paniers de transition et verrouillé la défense du demi-terrain, nous avons pu obtenir des paniers faciles , a déclaré l’entraîneur-chef du REG, Robert Pack, un ancien joueur de la NBA. Ses propos sont rapportés par le site de la BAL.

L’US Monastir qui a disputé la finale de l’édition précédente s’est imposée devant CFB-Beira qui ne lui a pas facilité la tache. Même si le club mozambicain disputait son premier match en BAL D’ailleurs, il menait le score à la pause avec 5 points d’écart. Le Ferroviario de Beira a remporté le deuxième quart temps (19-17; 23-16). Jemelle Michelle Kennedy et William Perry qui ont inscrit tous les deux 17 points ont réussi ces temps forts de beira.

Mais il fallait plus pour arrêter l’offensive de Monastir. Emmené par l’expérimenté Ater Majok qui a réussi un double-double (19 points et 12 rebonds), le pivot a été intraitable sur le terrain. La bonne prestation du joueur soudanais a été appuyée par les performances du tunisien Firas Lahyani auteur de 15 points et 7 rebonds. Les deux joueurs ont étalé toute leur expérience de la BAL. Permettant ainsi à Monastir de remporter les quarts temps de la deuxième période (19-13; 23-18).

wiwsport.com