Il s’est monté menaçant dés le premier quart temps. Marcus Crawford qui est la clé du succès du SLAC est monté en puissance durant le match. Le meneur de jeu de nationalité américaine termine avec 30 points inscrits dont 7 tirs primés sur 11 tentatives. Joueur le plus utilisé du SLAC, il a disputé 39 minutes pour compter aussi 4 rebonds et 2 passes décisives.

Agé de 29 ans, il a démarré sa carriére universitaire à Memphis avec une expérience de la NBA D-League et de la Summer League avec les Rockets de Houston. Il a disputé la premiere édition de la BAL avec l’US Monastir, finaliste malheureux.

« L’entraîneur nous a dit de nous détendre et de nous calmer, et cela a fonctionné. Nous avons joué notre jeu comme nous nous sommes entraînés et cela a bien fonctionné pour nous. C’est un bon élan pour le prochain match » , a déclaré Chris Obekpa du SLAC.

The half-time team talk from coach, Zeljko Zecevic that sparked the comeback for @slacbasketball in last night's victory over @DUCBASKET #slac_together pic.twitter.com/GcwgSE1SBd

— Basketball Africa League (@theBAL) March 6, 2022