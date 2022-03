La première journée de la conférence Sahara se poursuit ce dimanche au Dakar Arena. Deux matchs au menu du programme au jour.

Rappelons qu’il y’a 6 équipes dans cette conférence soit trois matchs par journée. Ce dimanche vont entrer en lice l’AS Salé et l’US Monastir qui ont disputé la saison précédente. En plus de deux équipes novices.

La première affiche est prévue à 14h. Le Rwanda Energy Group va faire son baptême du feu et sera opposé à l’AS Salé. Le club marocain a recruté la technicienne australienne, Liz Mills, qui avait amené l’équipe nationale masculine du Kenya au dernier Afrobasket 2021. Elle devient ainsi la première femme entraineur-chef d’une équipe masculine de basket-ball de première division masculine au Maroc et dans le monde arabe et la première entraineur principale féminine d’une équipe masculine dans les championnats de la BAL.

Pour la deuxième affiche, le match est prévu à 17h30. Finaliste malheureux lors de la première édition l’US Monastir v CFV- Beira. Le club tunisien avait perdu la finale face au Zamalek. Pour son entrée en lice, il fait face au Ferroviario de Beira, un club Mozambicain, le prochain adversaire du DUC.

