Une entrée en lice difficile pour le Dakar Université Club qui a été renversé par le SLAC. La premiére victoire de la saison 2 de la BAL est remportée par le club guinéen qui s’est imposé (85-70).

Les Etudiants ont été méconnaissables durant la seconde période alors qu’ils menaient le score lors des deux premiers quarts temps. « Comme vous le constatez c’est en deuxième mi-temps que nous avons perdu le match surtout au troisième quart temps où nous sommes mal entrés dans le duel. Un 15-0, un 15-2 un 15-3 cela ne se pardonne pas à ce niveau de compétition. Il faut reconnaître aussi que nous avons en face d’une équipe qui avait des joueurs que nous ne connaissions pas, que nous n’avions pas pu squatter. Nous n’avions pas les listes « a expliqué le coach Parfait Adjivon en conference de presse.

Lors du 3e quart temps, le DUC n’a inscrit que 11 points alors que le SLAC réussissait tous ses tirs: 32 points. Un gros écart que Parfait et ses hommes n’ont pas pu rattraper. « Nous avons surtout flanché au niveau de la défense. Nous n’avons pas du tout défendu. C’est normal de perdre ce match dans la mesure où nous devons 16 points à l’adversaire, 6 pertes de balles et 14 points sur secondes chances. A ce niveau de la compétition, les erreurs se payent cash. Maintenant nous allons revenir en force. Il faut oublier ce match et essayer de se rectifier. »

Dans une poule de 6 équipes, seules les 4 premiéres se qualifieront pour l’étape de Rwanda en mai prochain. DUC jouera son prochain match ce mardi. « On a tout fait pour gagner ce match. Maintenant on l’ a perdu il faut l’accepter et travailler. Notre objectif reste intact. Il n’y a plus à calculer. Il faut aller chercher les trois, quatre victoires. C’est possible. Il faut jouer sans complexe. On va corriger surtout au niveau de la défense pour pouvoir revenir et atteindre notre objectif ».

Toutefois, il ne faudra pas seulement réajuster les schémas tactiques. Il faudra aussi trouver une solution à la barriére linguistique. Comme les autres clubs participants, le DUC a recruté des joueurs étrangers qui pour la plupart ne comprennent que l’anglais. « L’autre problème est au niveau de la communication » ajoute Parfait Adjivon. « Nous avions un grand problème pour communiquer avec les joueurs avec la différence de langue. Ils ne comprenaient pas comme vous l’avez constaté au niveau du jeu. Il y a eu des moments où nous hésitions. Il n’y avait pas de jeu, c’était trop brouillon et c’est par rapport à la transmission du message la structure et la façon dont on veut jouer ».

