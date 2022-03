Cérémonie d’ouverture riche en spectacle

Une ambiance comme on en regarde lors des soirées NBA ! Dakar Arena a vibré ce samedi au rythme de la BAL. La cérémonie d’ouverture de la deuxième saison a été bien apprécié par le public. Des artistes sénégalais à l’image de DIP, Mbaye Dieye Faye et Baba Mal ont réhaussé l’événement. Le directeur de la BAL, Amadou Gallo Fall a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Opening ceremony in Dakar kickstarts #theBAL season 2 with @Hennessy pic.twitter.com/cn64azbce8

Le Chef de l’Etat en guest-star

En conférence de presse hier, le directeur de la BAL Amadou Gallo Fall exprimait son souhait de voir le Président de la République assister à la première journée de la compétition. Macky Sall a exaucé son souhait. Il était présent hier à Diamniadio et a suivi le match d’ouverture.

La forte mobilisation du COUD

On voyait des T-shirts jaunes partout dans Dakar Arena. Les étudiants avaient promis de remporter le pari de la mobilisation, ils l’ont fait réussi lors de la première journée. Une forte mobilisation du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar qui a facilité le transport et l’accessibilité des étudiants pour venir supporter le DUC. Ils ont assuré le show sur les gradins.

La défaite du DUC

Malgré la forte présence de leurs supporters en plus du 12e Gaindé, le DUC a raté son entrée en lice. Les Etudiants ont été renversé par le SLAC de la Guinée (85-70). Alors qu’il avait réussi une bonne entame du match. La deuxième période n’a pas été une partie de plaisir pour Parfait Adjivon et ses poulains qui ont essayé de rattraper l’écart, en vain !

Missed #theBAL opening game between @slacbasketball and @DUCBASKET ? Don't worry @new_fortress got you covered with these highlights pic.twitter.com/hpLxeUmJ5z

— Basketball Africa League (@theBAL) March 5, 2022