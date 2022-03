Ecarté par son entraîneur depuis une très longue période, Nampalys Mendy apparaît pour la première fois cette saison avec Leicester City en Premier League.

Plus de dix mois plus tard, Nampalys Mendy dispute son premier match en Championnat avec Leicester City. Ecarté par Brendan Rodgers durant la première partie de saison et laissé sur le banc depuis son retour de la CAN 2021, le Champion d’Afrique est rentré dans le dernier quart d‘heure de la rencontre face à Leeds United ce samedi. Il a remplacé Wilfried Ndidi (76e).

Cela peut se lire sur visage avec un petit sourire. Cette apparition est un petit évènement pour le milieu de terrain international sénégalais de 29 ans puisque son dernier match en Premier League remonte au 23 mai 2021 contre Tottenham lors de la 38e journée. Jusque-là cette saison, Nampalys Mendy avait joué un seul match avec les Foxes : lors du 4e tour de League Cup contre Brighton.

C'est un événement. NAMPALYS MENDY RENTRE EN JEU AVEC LEICESTER FACE A LEEDS UNITED et va jouer son premier match de la saison en Premier League 👏🏾🇸🇳#LEILEE pic.twitter.com/AAFV2fBjpm — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) March 5, 2022

