La 17ème édition de l’Open national de taekwondo se tient ces 5 et 6 mars à Thiès. Cette année, 400 combattants, de toutes les catégories, seront attendus dans la Capitale du Rail.

400 combattants, repartis en différentes catégories (cadet, junior, senior), pensionnaires de 99 clubs, dont Lat Dior de Thiès, l’AS Pikine, Yenne, Centre Handicapé, Baol, Ouagou Niayes et CNEPS Excellence, sont attendus. Selon le directeur technique de la Ligue régionale de Thiès, Cheikh Sarr (organisateur du tournoi), les vainqueurs récolteront 10 points qui vont leur permettre d’intégrer l’équipe nationale.

Comme l’organisateur, le président de la Fédération sénégalaise de Taekwondo (FSTKD), Balla Dièye, s’est prononcé sur l’importance de cet open pour les athlètes. «C’est une compétition préparatoire pour les équipes nationales et les personnes qui veulent entrer en sélection nationale. C’est une compétition fédérale que l’on organise chaque année. Mais pour cette édition, on a battu le record, car on aura plus de 400 combattants, composés de cadets, juniors et seniors», soutient le médaillé d’or des championnats d’Afrique de taekwondo en 2001.

Cette grande compétition, qui verra participer des combattants étrangers, venus du Maroc, de la Tunisie, de la Gambie et du Niger, est également un moyen pour élever le niveau des athlètes sénéga lais. C’est ce qu’a indiqué Cheikh Sarr : «Cette compétition est une opportunité pour que nos athlètes élèvent leur niveau et qu’ils puissent obtenir des victoires sur la scène internationale».

