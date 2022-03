En Premier League ce samedi, Liverpool accueille West Ham à partir de 17h30 GMT. Sadio Mané est titulaire pour cette rencontre.

Deuxième, Liverpool a l’occasion de revenir à trois points de Manchester City avant le très attendu derby mancunien entre Citizens et Red Devils dimanche après-midi. Pour cela, les joueurs de Jurgen Klopp devront l’emporter face au 5e, West Ham, ce samedi à Anfield, à l’occasion de la 28e journée de Premier League.

Pour ce faire, les Reds pourront compter sur un homme en forme nommé Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors de ses deux derniers matchs en Championnat. Il est titulaire à la pointe de l’attaque de Liverpool pour cette rencontre et formera un trident offensif avec Salah et Luis Diaz.

🔴 #LIVWHU 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴 Here's how we line up to face West Ham today 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

