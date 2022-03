Vainqueur (1-0) de West Ham United, samedi, grâce à un but de Sadio Mané, Liverpool s’est rapproché un peu plus de la première place de Premier League.

Au bout d’une rencontre indécise et loin d’avoir été maîtrisée, Liverpool a réussi l’essentiel. Dans le devoir de gagner afin de se rapprocher un peu plus de la première place, les joueurs de Jurgen Klopp ne se sont pas ratés et ont pris le meilleur sur le cinquième West Ham United (1-0), samedi soir à Anfield, à l’occasion de la 28e journée de Premier League.

Les Reds s’en sont remis à une réalisation de Sadio Mané à la 27e minute. En grande forme, l’attaquant sénégalais inscrivait au passage son cinquième but sur ses cinq derniers matchs en Championnat avec Liverpool, le douzième cette saison. Grâce à lui et ce succès massif, les Reds reviennent à trois points de Manchester City qui accueille Manchester United dimanche.

𝗔 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗮𝘁 𝗔𝗻𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 🤩 pic.twitter.com/I1xFNN2iqJ — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

wiwsport.com