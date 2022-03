Chelsea s’est imposé chez Burnley cet après-midi sur le score de quatre buts à zéro pour la 28ème journée de Premier League.

Grosse performance des Blues cet après-midi à Turf moor. Les hommes de Thomas Tuchel ont largement dominé leur adversaire du jour, Burnley, sur le lourd score de 4 buts à 0. Le troisième succès consécutif de Chelsea qui consolide sa 3ème place avec 53 points.

Les Blues, tenus en échec en première période, ont trouvé la formule tôt en seconde mi-temps. C’est l’arrière droit Reece James qui ouvre le score à la 47ème minute et monte ainsi la voie à Kai Havertz qui va s’offrir un doublé en trois minutes (52′ et 55′). Christian Pulisic porte le score à 4-0 en marquant le dernier but de la rencontre à la 69ème minute.

Titularisé sans surprise dans cette 28ème journée de l’élite anglaise, le portier sénégalais des Blues a disputé une rencontre assez tranquille devant sa ligne de but. Edouard Mendy valide ainsi, avec ce nouveau succès des Blues sans encaisser, son 10ème clean sheet de la saison en Premier League.

Four goals and three points on the road! 🛣 🟣 0-4 ⚫️ | #BurChe pic.twitter.com/q6haGcYw8P — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 5, 2022

wiwsport.com