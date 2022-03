Les Eagles se déplacent cet après-midi au Molineux Stadium pour défier la formation de Wolverhampton dans cette 28ème journée de Premier League. Une rencontre qui arrive quatre jours après la qualification en quart de finale de la FA Cup acquise face à Stoke City (2-1).

A la 12ème place avec 30 points, les Eagles tenteront de dominer à l’extérieur les Wolves qu’ils ont battu lors de leurs deux matchs précédents. Pour ce défi, le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, prouve sa satisfaction sur le rendement de Cheikhou Kouyaté dans l’entrejeu de son équipe. L’international sénégalais qui débute la partie face à Wolverhampton, valide ainsi sa 20ème titularisation de la saison, toutes compétitions confondues, dont 18 en championnat.

