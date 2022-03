En plus d’être un derby ouest-africain, les deux équipes partagent d’autres points en commun outre que la géographie. Le DUC et le SLAC participent pour la première fois à la compétition.

Ils ont réussi à battre les représentants de leurs pays lors de la première édition. Le DUC a battu en finale du championnat sénégalais l’AS Douane qui a été éliminé en quart de finale. Et le SLAC a barré la route à l’AS Police. Les deux équipes se sont fortement renforcées pour disputer la compétition. Notons que la BAL exige la recrutement de 4 joueurs étrangers dans les rosters.

Le SLAC dont le président dirige aussi la fédération guinéenne de basket est sous la commande d’un technicien serbe qui dirige aussi la sélection guinéenne.

The feeling you get when you're opening #theBAL Season 2 in your home country, surrounded by your fans!

