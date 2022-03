Touché face à Manchester United, Ismaïla Sarr s’est blessé aux ischio-jambiers. Il va manquer les prochains matchs de Watford.

À ce rythme là, il va demander de ne plus jouer contre les Red Devils. Alors qu’il était revenu en forme depuis quelques semaines, Ismaïla Sarr a contracté une nouvelle blessure. Et comme la dernière fois, c’est face à Manchester United. L’attaquant international sénégalais a été touché lors du match nul (0-0).

« C’est une blessure aux ischio-jambiers. Cela va l’écarter des terrains pour une période, mais je ne sais pas pas combien de temps exactement. Ce n’est pas une blessure mineure ni un simple coup. Pour s’en remettre, cela pourrait prendre entre une à quatre semaines », a déclaré l’entraîneur de Watford Roy Hodgson.

Depuis son retour de la CAN, Ismaïla Sarr a disputé quatre matchs avec Watford et délivré une passe décisive. À 21 jours du match aller des barrages d’accession à la Coupe du Monde face à l’Egypte, Aliou Cissé pourrait déjà commencer à s’inquiéter pour son ailier de 24 ans, et s’il pourra compter sur lui.

wiwsport.com