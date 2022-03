Du matériel tout neuf, acheté à 8 millions FCFA par le CNG de Viet vo dao, 2022 à Paris a été utilisé lors de la Coupe du Conseil des Maîtres samedi, au Monument de la Renaissance de Dakar. Le président Maham Ka explique cet investissement est motive par le souci d’offrir aux Voshins des conditions de performances spéciales, en direction de la Coupe du monde 2022 à Paris.

«Nous avons acheté tout ce matériel à 8 millions FCFA. Donc, c’est une grande fierté pour nous. Nous sommes aussi en train de com mander des armes blanches, parce que nous nous voulons être indé pendants en ayant notre propre matériel et faire la fierté de nos jeunes. On sait que des performances requièrent des conditions de performances spéciales. D’où le matériel et l’encadrement», indique le dirigeant.