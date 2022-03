Après l’AS Douane, le DUC va représenter le Sénégal à la BAL qui démarre ce samedi 5 mars. Les Etudiants ont tiré les leçons de l’élimination des Gabelous en quart de finale. Selon Abel Diop, le capitaine, le DUC compte faire mieux.

« On a bien appris des erreurs de la Douane lors de la précédente édition. On a suivi avec beaucoup d’intérêt leurs matchs. On s’était déjà préparé pour venir dans cette compétition depuis, le coach nous le répétait sans cesse et nos résultats ont valu cette qualification » a déclaré le capitaine en conférence de presse veille de match.

Le DUC ne compte pas bruler les étapes. L’objectif à court terme est de se qualifier pour l’étape de Rwanda. « Le premier objectif est collectif. De se battre et se qualifier pour être parmi les 4 premiers du groupe. Puis, pour nous les joueurs avoir la chance d’avoir des recruteurs qui pourront nous suivre ».

Pour venir à bout de ses ambitions, le DUC compte miser sur ce point fort : jouer devant son public. « La force du DUC est le public. Nous avons des amoureux du basketball et nous espérons qu’ils viendront nous supporter ».

