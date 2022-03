Le conflit avec la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) sur le transfert de Cheikh Bamba Diallo au DUC cette saison, le président de la section basket-ball de l’AS Douane, le Colonel Cheikh Diop, mécontent de la décision de la commission juridique d’appel, décide de suspendre leur participation au Championnat jusqu’à nouvel ordre.

Ce dernier revient sur la genèse de leur contentieux avec la fédération sur le transfert de l’arrière Cheikh Bamba Diallo au DUC cette saison: «En fait, Cheikh Bamba Diallo avait signé l’année dernière à l’AS Douane et il faisait partie de la liste des joueurs protégés pour cette saison. Le DUC l’a contacté et il est parti rejoindre ce club . Mais, il fallait au préalable respecter la procédure, qui était de demander une demande de mutation et payer les droits pour pouvoir aller au DUC. Mais, ce processus n’a pas été fait», affirme le président Cheikh Diop.

«Nous, AS Douane, avons pris la décision de suspendre notre participation au Championnat jusqu’à ce que le problème soit élucidé, parce que nous considérons qu’on a été victime d’arbitraire de la part de la Fédération sénégalaise de Basket Ball. Et ce n’est pas la première pts) fois. Mais cette fois-ci, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. On est même prêt à saisir la Basket-Ball Africa League par rap port à ce cas-là et les équipes ad verses qui vont jouer contre le DUC. On est prêt à aller jusqu’au bout», menace-t-il.

Conscient du fait que le DUC représente le Sénégal à la Basket Ball Africa League, notre interlocuteur indique : «Le DUC représente le Sénégal, mais s’ils veulent que le joueur joue à la BAL, ils n’ont qu’à écrire et demander à ce qu’on libère le joueur. S’ils nous demandent par correspondance écrite, nous pouvons laisser le joueur jouer la BAL et après re venir à l’AS Douane continuer sa saison», apprend-t-on du quotidien Stades

Avec Stades