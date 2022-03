Abdallah Sima (20 ans) n’est pas encore prêt pour revenir en équipe première de Stoke City, a indiqué l’entraîneur des Potters Michael O’Neill. Le jeune attaquant international sénégalais, prêté par Brighton et qui est revenu à Stoke City il y a quelques jours après avoir passé des mois aux soins chez les Seagulls, va pour l’instant rester en U23.

« Nous développons sa forme physique. Il va jouer avec les U23 mercredi [contre Huddersfield en 8e de finale de Premier League Cup, NDLR]. Il a joué 45 minutes à Sunderland [lundi en Premier League 2, NDLR] mais il a encore besoin de plus de minutes avant que nous puissions compter sur lu l’équipe première », a indiqué Michael O’Neill ce vendredi.

MON has addressed the media ahead of tomorrow's clash with Blackpool at the bet365 🎙#SCFC 🔴⚪️

— Stoke City FC (@stokecity) March 4, 2022