Ce samedi à 20h GMT le Paris Saint Germain fera face à l’OGC Nice dans le cadre de la 27e journée de la Ligue 1. Cette affiche sera spéciale pour le champion d’Afrique, Idrissa Gana Gueye qui pourrait enregistrer son 200e match en championnat Ligue 1.

De son retour en France en 2019 après son expérience en Angleterre en Premier League, d’abord à Aston Villa (2015-2016, 38 matches, 1 but), puis sous le maillot d’Everton Football Club (2016-2019, 108 matches, 4 buts, 5 passes), où il s’est distingué comme l’un des meilleurs milieux axiaux évoluant en Angleterre, Idrissa Gana Gueye va entrer un peu plus dans l’histoire de l’Élite française. Le sénégalais recruté par le Paris Saint Germain pour une somme de 30 millions d’euros avec l’étiquette de « stabilisateur » du milieu parisien a su confirmer toutes les attentes placées en lui.

A 32 ans, Gana a récupéré 370 ballons en Ligue 1 depuis ses débuts avec le club de la capitale française plus que tout autre milieu parisien. Il a gagné 47 matches avec le Paris depuis 2019, seuls Mbappé, Di Maria et Navas ont fait mieux avec respectivement 57, 51 et 48 victoires. Avec déjà au compteur 134 rencontres disputées avec Lille et 65 sous les couleurs du PSG, contre Nice, il devrait disputer son 200e match en championnat Ligue 1 française.

Avant ce rendez-vous important pour le champion d’Afrique notons qu’au rayon des statistiques, il compte 11 buts et 6 passes décisives en L1 dont 6 réalisations et 2 passes décisives avec son club actuel. Idrissa Gana Gueye a gagné cinq trophées majeurs avec le PSG (2 Coupe du France, 1 championnat, 1 Coupe de la Ligue et 1 trophée des champions.) Et ce n’est pas tout, le champion de France en 2019 a inscrit 55% de ses buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 6/11, seul benoît Cheyrou 64% et Djamel Bakar 58% font mieux depuis les débuts du sénégalais en Ligue 1 en 2010.

A travers ses titres, statistiques, records, Idrissa Gana Gueye a marqué de son empreinte au PSG où il est sous contrat jusqu’à 2023.

