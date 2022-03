C’est un budget de 700 millions FCFA que l’État du Sénégal compte mettre sur la table pour permettre aux Lions d’aborder dans la plus grande sérénité la double confrontation avec les Pharaons d’Égypte, les 25 et 29 mars prochain, dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022.

L’adversaire est connu, le compte à rebours enclenché. Les 25 et 29 mars prochain, le Sénégal affrontera l’Égypte en barrages, deux matchs qui détermineront s’il ira ou non à la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar entre novembre et décembre prochain.

Quatre ans après le Mondial de 2018 auquel avaient participé les hommes d’Aliou Cissé, en Russie, la pression promet d’être, à nouveau, très forte. Pendant deux semaines, on va soupeser les chances des Lions, tenter de deviner la stratégie d’Aliou Cissé, et, à l’occasion, repasser au crible ce groupe porté au pinacle par son récent sacre historique à la Coupe d’Afrique des Nations.

Billets d’avion, vol spécial, primes, frais d’hôtel…

Dans ce contexte, l’État du Sénégal ne compte pas lésiner sur les moyens. D’ailleurs, avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), ils ont lancé le compte à rebours en direction de cette double confrontation depuis le début de la semaine. Avec des réunions de liaison et de coordination notamment au retour des missionnaires de Marrakech où l’équipe doit se préparer avant de s’en voler pour le Caire où ils vont affronter les Pharaons.

Justement, en attente de l’expression des besoins de la FSF pour prendre en charge ces deux matchs qui arrivent à grands pas, l’État du Sénégal s’est déjà fait une idée du budget prévisionnel qui tournerait autour de 700 millions FCFA. Cette enveloppe permettra de prendre en charge toutes les questions liées à l’organisation de ces deux rencontres cruciales. Des billets d’avion aux primes des joueurs, en passant par l’avion spécial qui sera affrété pour l’itinéraire Marrakech-Caire-Dakar, en passant par les frais d’hôtel au Maroc, au Caire et à Dakar, aucun détail n’est négligé par la tutelle.

Mettre les Lions dans des conditions optimales

Avec son statut de nouveau Champion d’Afrique, le Sénégal veut à tout prix composter son ticket qualificatif aux prochaines joutes mondiales. Et ne surtout pas se suffire du trophée continental remporté au Cameroun. Le Sénégal veut aussi se qualifier pour une deuxième fois consécutive à une phase finale de Mondial. Pour cela, le ministère et la FSF veulent continuer à mettre les Lions dans des conditions optimales de performance. « Nous avons une idée de ce qui nous attend, tant en Maroc qu’au Caire, sans oublier le match retour. Ne serait-ce que pour l’avion spécial peut coûter vers les 200 millions FCFA. C’est d’ailleurs parce que la FSF en partenariat avec Air Sénégal qu’on va payer moins cher. Il y a aussi toutes les autres dépenses relatives à l’hébergement, aux primes, mais aussi aux titres de transport de toute la délégation. C’est pourquoi nous estimons qu’avec 700 millions FCFA nous pourrons prendre en charge toutes ces questions», informe une source du côté du ministère des Sports.

Avec Record