Après six matchs d’affilée, le jeune attaquant a retrouvé le chemin des filets, mais Grasshopper s’est incliné devant Lugano.

Un mois après son triplé face au FC Saint-Gall, Mamadou Kaly Sène retrouve le chemin des filets en Championnat avec Grasshopper ! Le jeune attaquant sénégalais, 20 ans, a réduit le score face au FC Lugano en marquant à la 77e minute, lors de la 24e journée de la Super League de Suisse.

Malgré ce but qui n’est autre que son neuvième de la saison en Championnat et le dixième toutes compétitions confondues, son équipe n’est parvenue à éviter une deuxième défaite d’affilée (2-1) et un troisième match consécutif sans succès. Avec ce résultat, Grasshopper stagne à la huitième place sur sur dix équipes.

