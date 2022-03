Les quarts de finale de la Coupe de Turquie ont rendu leur verdict ce jeudi soir.

Etalés sur trois jours, les matchs des quarts de finale de la Coupe de Turquie se sont achevés ce jeudi soir. Et après Trabzonspor, Sivasspor et Kayserispor respectivement vainqueurs d’Antalyaspor (2-0), de Karagümrük (1-0) et Beşiktaş (2-1), c’est au tour d’Alanyaspor de décrocher son ticket pour les demi-finales de la compétition.

Sur leur pelouse ce jeudi, les hommes de Felipe Sánchez Mateos ont battu Gaziantep en prolongations (2-1). Famara Diédhiou a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score d’Alanyaspor (74e), alors que Papy Djilobodji, buteur dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, avait permis à Gaziantep d’arracher les prolongations.

Ainsi, il y aura trois internationaux sénégalais présents en demi-finale : Moussa Konaté (Sivasspor), Mame Baba Thiam (Kayserispor) et bien évidemment Famara Diédhiou (Alanyaspor). Le tirage au sort a par ailleurs défini un duel entre Konaté et Diédhiou, alors que Kayserispor et Mame Thiam feront face à Trabzonspor.

🏆 Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final tablosu netleşti! #beINSPORTS 🔵 Trabzonspor 🆚 Y. Kayserispor 🔴

🔴 DG Sivasspor 🆚 A. Alanyaspor 🟠 pic.twitter.com/XoT2OWKvwC — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 3, 2022

wiwsport.com