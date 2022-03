Le Dakar Université Club est fin prêt pour son baptême du feu à la BAL 2022. Selon le président du club estudiantin, l’objectif est de décrocher une place dans le carré d’as. El Hadj Mapathé Touré a répondu aux questions des journalistes sur l’actualité du DUC.

Le regroupement

Nous avons commencé la préparation depuis longtemps. L’équipe était en regroupement fermé depuis deux semaines, l’effectif est au complet. A l’intérieur du pays comme à l’extérieur, nous avons procédé au recrutement qu’il faut. Du point de vue administratif et technique, tout est au prêt. La direction technique et le staff ont bien travaillé pour mettre en place l’effectif qu’il faut pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

L’objectif

Jouer à domicile est un avantage comparé aux autres. Nous avons un effectif pour prétendre à jouer les premiers rôles dans notre poule, viser les demi-finales. Faire mieux que l’AS Douane, c’est ça l’objectif principal.

Le recrutement

Au niveau local, on a pris les meilleurs dont Bamba Diallo de l’AS Douanes et des joueurs de la SLBC. A l’extérieur aussi, nous avons recruté des joueurs. Un américain qui joue au poste de meneur, un français, un congolais et un ivoirien. Globalement, on a un effectif qui peut nous permettre d’atteindre nos objectifs.

