Ce samedi 5 mars à 17h, le DUC et le SLAC de la Guinée vont lancer la deuxième édition de la BAL au Dakar Arena.

La compétition qui regroupe 12 équipes se jouera sur une durée de trois mois. Mais la première étape qui est prévue à Diamniadio va mettre aux prises les équipes de la conférence Sahara (DUC, SLAC, CFV- Beira, US Monastir, REG, AS Salé). Au total, 15 matchs y sont prévus du 5 au 15 mars.

Les billets sont déjà en vente, en ligne par exemple sur le site de la BAL (thebal.com), avec la caravane de la BAL (la voiture circule dans les rues de Dakar) ou sur les points de vente définis. Les prix varient de 3000 à 30000 FCFA selon les catégories.

#BALFans are you ready to experience SEASON 2 of the Basketball Africa League? The Sahara Conference begins in Dakar on March 5th, 2022!

GET YOUR TICKETS NOW 👇🏿 https://t.co/xLXBVmyAf7 pic.twitter.com/gbu6jqXCEB

— Basketball Africa League (@theBAL) February 19, 2022