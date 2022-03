Brillantissime cette saison, l’attaquant d’Amiens SC a de discrètes ambitions internationales.

Dans le haut du classement de Ligue 2 cette saison avec onze buts en 18 matchs avec Amiens et à deux unités seulement des trois meilleurs buteurs, Aliou Badji réalise un exercice 2021-2022 mémorable. Mais pourrait-il figurer dans les plans d’Aliou Cissé et intégrer l’Equipe Nationale du Sénégal ?

En tout cas, dans sa position d’attaquant, la concurrence et extrêmement rude et il y a de grands noms sur place. Néanmoins, l’ancien international U20 ne perd pas espoir et veut croire à sa chance. Il l’a fait savoir lors d’un long entretien accordé au site officiel de la Ligue Professionnelle de France (L2) .

« Si je dois jouer un jour en sélection, ça se fera. Pour le moment, il y a des bons joueurs qui font de très belles choses. De mon côté, je travaille pour avoir ma chance. Mais évidemment, comme tous les joueurs, je pense que ça serait un aboutissement de jouer avec ma sélection », a déclaré le joueur de 24 ans.

