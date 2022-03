L’attaquant sénégalais a marqué lors de la défaite face à Sheffield Wednesdey (2-5) son premier but sous les couleurs de Burton Albion.

Trois ans et demi. C’est le temps qu’il a fallu attendre pour revoir un nouveau but de Baye Oumar Niasse en compétition officielle. Auteur du second but de Burton Albion lors de la défaite en Championnat, mardi, face à Sheffield United, l’attaquant sénégalais a signé sa première réalisation depuis le 13 mai 2018 contre West Ham en Premier League, alors qu’il évoluait à Everton.

Passé par une période très sombre depuis la fin de la saison 2017-2018 avec les Toffees, l’ancien joueur de l’US Ouakam a rejoint le club anglais au mois de février pour redorer le blason en Troisième Division d’Angleterre. Depuis son arrivée, il a déjà disputé trois matchs avec le 14e de League One. A l’issue de la rencontre face à Sheffield United, son entraîneur a revenu sur son but.

« C’est bien pour lui spécialement. En tant qu’entraîneur, vous voulez voir votre attaquant marquer et j’espère que cela l’aidera à redémarrer maintenant », a déclaré Jimmy Floyd Hasselbaink.

⚽️ Face à Sheffield Wednesdey hier, Baye Oumar Niasse a inscrit son premier but avec Burton Albion. Sa première réalisation en compétition officielle depuis le 13 mai 2018 face à West Ham en Premier League. Il évoluait alors à Everton 👏🏾🇸🇳pic.twitter.com/5S8CyblQXB — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) March 2, 2022

wiwsport.com