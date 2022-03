L’Olympiakos est inarrêtable dans le championnat élite de Grèce. Les Rouge et Blanc sont jusqu’à présent nvicibles cette saison en Superleague où ils enchaînent les victoires comme leur match de la 25ème journée d’aujourd’hui en témoigne.

Face à l’Asteras Tripolis cet après-midi, le club de Pirée s’est encore imposé avec facilité portant désormais à 6 leur série de victoires consécutives actuelle depuis le nul du 30 janvier face au PAOK. Les hommes de Pedro Martins ont en effet surclassé leur adversaire du jour sur le lourd score de 5 buts à 1.

Le match semblait pourtant fermé avec une première période achevée sur un score nul et vierge. Mais de retour des vestiaires, Pedro Martins opère un double changement (46′) qui va changer le cours de la rencontre, avec l’entrée en jeu de Pape Abou Cissé à la place de Manolas et Aguibou Camara qui donne sa place à Mathieu Valbuena. Le dernier cité sera décisif 6 minutes plus tard en tant que passeur décisif sur l’ouverture du score par Sokratis.

Les buts s’enchaînent par la suite (54′, 57′ et 67′) pour un 4-0 en faveur de l’Olympiakos, avant que les visiteurs ne réussissent à réduire le score à la 75ème minute de jeu. Mais l’écart sera ramené à 4 avec le cinquième but de la partie des Rouge et blanc à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Score final 5-1 pour l’Olympiakos qui survole la Superleague avec ses 65 points en 25 journées. Les Rouge et Blanc sont bien partis pour être sacrés cette saison puisqu’ils sont désormais à 15 points du 2ème au classement, le PAOK Salonique.

