Les Rouge et Blanc jouent à domicile cet après-midi en accueillant l’Asteras Tripolis au stade Karaïskaki de Pirée. Les deux formations se disputent les trois points de la 25ème journée de la Superleague de Grèce où règne en maître l’Olympiakos, leader avec 63 points.

Le club de Pirée toujours invaincu avec seulement 6 matchs nuls est bien parti pour remporter le championnat grec. L’adversaire d’aujourd’hui, Asteras Tripolis, n’est autre que le 5ème au classement que l’Olympiakos dépasse déjà de 27 points. Les internationaux sénégalais Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, avec leurs coéquipiers, sont sur une série de 5 victoires depuis le nul du 30 janvier contre PAOK.

Cependant, aucun des deux sénégalais n’a été retenu pour entamer la rencontre d’aujourd’hui. Le coach Pedro Martins a porté son choix sur Manolas et Sokratis, reléguant Pape Abou Cissé sur le banc. Ousseynou Ba ne fait pas partie des joueurs convoqués pour disputer ce match contre Asteras

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis! 🔴⚪️

#Olympiacos #slgr #OLYAST #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/WcDg8oWRoL

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) March 2, 2022