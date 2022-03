C’est avec sa voiture dénommé Lat Dior, que le seul pilote sénégalais, Abdoulaye Diop, compte représenter tout le continent africain dans le tournoi Alpine Elf Europa Cup. Dans cette compétition de haute facture, le seul africain dans cette campagne espère représenter dignement son pays, ensuite son continent.

En effet, en terre française, Lat Dior et son pilote veulent vendre l’histoire du Sénégal à travers cette compétition créée en 2018. L’Alpine Elf Europa Cup parcourt les circuits européens où jeunes pilotes ambitieux et gentlemen drivers expérimentés s’affrontent.

Le pilote sénégalais sillonne l’Europe depuis plusieurs années avec sa voiture entièrement développée par l’équipe Signatech, également en charge du programme Alpine en Championnat du monde d’endurance à la poursuite de son rêve.

« Aujourd’hui, après une très grosse implication dans la simulation automobile et plusieurs tests en piste réelle au volant de différentes voitures de course, je suis plus préparé que jamais à courir au meilleur niveau, l’Alpine Elf Europa Cup est le parfait tremplin pour démarrer cette aventure et pour accomplir ce rêve », a laissé entendre Abdoulaye Diop.

Dakar Actu