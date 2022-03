Un peu plus d’un mois après l’échec à la CAN 2021, la Mauritanie a nommé Amir Abdou à la tête de son Equipe Nationale.

Il n’a pas mis du temps au chômage. Amir Abdou, qui s’est révélé en tant que sélectionneur des Comores lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, a trouvé une équipe avec laquelle il devra faire encore des miracles. Après avoir quitté ses fonctions chez les Cœlacanthes, le technicien comorien de 49 ans a été nommé à la tête de l’Equipe Nationale de la Mauritanie.

Officiel : Amir ABDOU est le nouvel entraîneur de la Mauritanie 🇲🇷. pic.twitter.com/DrTtPoLqlw — Lassana Camara (@mauritaniefoot) March 2, 2022

Cela, après que les Mourabitounes se sont séparés de Didier Gomes Da Rosa. Arrivé seulement en novembre 2021 en remplacement de Corentin Martins, le technicien français de 52 ans n’a pas résisté à l’échec de la Mauritanie lors de la CAN 2021. Pape Ibnou Ba et ses partenaires ont fini la compétition avec zéro point et donc éliminé dès la phase de groupes.

Le technicien Français Didier Gomes Da Rosa🇫🇷 (52 ans),sélectionneur de la Mauritanie a été limogé avec effet immédiat après déroute des Mourabitounes à la #CAN2021. pic.twitter.com/EAI3MHVi8E — Lassana Camara (@mauritaniefoot) March 2, 2022

wiwsport.com