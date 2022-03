Chelsea s’est qualifié pour le prochain tour de la FA Cup en s’imposant difficilement face à Luton Town ce mercredi (3-2).

Quatre jours après avoir perdu en finale de League Cup face à Liverpool, les Blues, sans Edouard Mendy qui est resté sur le banc, ont sué pour décrocher une qualification en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre. Mené à deux reprises, Chelsea a eu de la ressource pour revenir et battre Luton Town, pensionnaire de D2, au Kenilworth Road mercredi soir, lors du 5e tour de la FA Cup.

Un but de Romelu Lukaku à la 78e minute a sauvé les hommes de Thomas Tuchel et briser le rêve des Hatters. Avant la seconde égalisation des Blues dans le match (68e, Timo Werner), une passe décisive de l’Hispano-sénégalais, Carlos Mendes Gomes, avait permis à Harry Cornick et Luton Town de reprendre l’avantage à cinq minutes de la fin de la première période (40e).

